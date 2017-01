CAN 2017 - Djamel Mesbah, Algérie: " Le Sénégal a montré qu'il a une équipe solide"

" Ça va être un match compliqué. Le Sénégal a montré qu'ils sont une équipe solide après ses deux matchs. Ils sont déjà qualifiés. On espère que le Zimbabwe va gagner contre la Tunisie. Ça va nous permettre d'avoir une petite chance. C'est vrai, c'est compliqué mais il y a une petite chance. On a commis des erreurs lors du dernier match, on va aller de l'avant. On doit sortir un gros match. On devra tout mettre de notre côté pour rivaliser contre cette équipe."



La tribune

