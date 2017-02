CAN 2017: Eliminé en quarts de finale, le Sénégal classé 5e sur 16 nations A l'issue des quarts de finale de la CAN 2017, la CAF (Confédération africaine de football) a établi le classement par équipes. Le Sénégal occupe la cinquième place derrière les quatre équipe demi-finalistes que sont le Burkina Faso, l'Egypte, le Ghana et le Cameroun.

Ce rang du Sénégal aura probablement des conséquences sur le classement Fifa du mois de février. Le Sénégal qui est arrivé à la CAN avec la posture de première nation africaine, pourrait toutefois continuer de conserver cette position acquise en décembre 2016 si l'Egypte ne se qualifie pas en finale. Les "Pharaons" étant les concurrents les mieux classés derrière les "Lions"'.

Pour rappel, lors du dernier classement mondial, le Sénégal qui totalisait lors du dernier classement 743 points a pu en engranger d'autres grâce à ses victoires sur le Zimbabwé et surtout face à la Tunisie, match le plus important selon les critères de la FIFA, eu égard au rang de l'adversaire. A la même date, l'Egypte comptait 723 points, le Burkina Faso 611, le Ghana 610 et le Cameroun 522.

La CAF a établi le classement des équipes éliminées lors des quarts de finale (en comptant les points, la différence de buts et les buts marqués), comme suit: Sénégal (5e), RD Congo (6e), Maroc (7e) et Tunisie (8e).

Le classement qui avait été établi pour les nations éliminées dès l'issue de la phase de poules était le suivant: Gabon (9e), Algérie (10e), Côte d'Ivoire (11e), Mali (12e), Ouganda (13e), Guinée Bissau (14e), Zimbabwe (15e) et le Togo de Claude Le Roy (16e).



source: Direct info

