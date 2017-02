CAN 2017-Emmanuel Badu (Défenseur Ghana): «Le match de demain sera très difficile, le Cameroun est un adversaire redoutable» En compagnie de l’entraîneur adjoint des "Black Stars", Maxwell Konadu, le défenseur Emmanuel Badu a répondu aux sollicitations des journalistes lors de la conférence de presse d’avant la demi-finale contre le Cameroun.

Emmanuel Badu (Défenseur Ghana): «Le match contre le Cameroun sera très difficile. D’abord, parce que cette année, le tournoi est très relevé, toutes les équipes se sont bien préparées. Ensuite parce que le Cameroun est un adversaire redoutable qui a causé des problèmes au pays organisateur (le Gabon, NDLR) et a éliminé le Sénégal. De nombreux joueurs de cette équipe ne sont pas présents à cette CAN, mais à travers leurs performances, les autres démontrent que c’est une équipe bien structurée qui s’est bien préparée. Mais nous avons l’expérience de ce genre de match, car c’est la 6e fois d’affilée qu’on va disputer la demi-finale et nous espérons passer en finale».



Maxwell Konadu (Entraîneur adjoint Ghana): «Le match de demain ne sera pas facile, le Cameroun est une bonne équipe qui joue un bon football, avec de très bons talents. On l’a d’ailleurs vu à travers leur parcours depuis le premier tour. Mais nous sommes également conscients des qualités de notre groupe expérimenté et nous pensons que nous avons les armes pour arriver en finale. Notre objectif c’est de remporter le titre plusieurs années après le dernier sacre».



source: Camer24

