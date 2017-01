CAN 2017 FICHE JOUEUR : Mame Biram Diouf (Sénégal)

- Age : 24 ans

- Poste : milieu

- Club : Liverpool (Angleterre)



Formé à l'AS Génération foot, au Sénégal, ce milieu de terrain originaire de Sédhiou s'est exilé à 18 ans pour rejoindre le FC Metz. Après des débuts professionnels en Ligue 2, il part pour l'Autriche. Au Red Bulls Salzbourg, sa réussite est totale : deux titres de champion et 45 buts marqués en deux saisons. Les sirènes de la Premier League anglaise lui font alors entendre leurs voix : ce sera Southampton en 2014 puis Liverpool en 2016.



Ce très bon technicien, au dribble déroutant, est aussi efficace dans la dernière passe que pour conclure lui-même des actions offensives. Cette efficacité, il la met depuis 2012 au service de l'équipe du Sénégal, pour le compte de laquelle il a déjà marqué à dix reprises. Blessé au commencement de la CAN 2015, il n'a pas réussi à ouvrir son compteur dans cette compétition. L'édition 2017 devrait lui permettre, à 24 ans, de remettre les pendules à l'heure.

