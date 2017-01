CAN 2017-Gr. B : L'Algérie accrochée par le Zimbabwe pour son entrée dans la CAN

Malgré un doublé de sa star, Riyad Mahrez, l'Algérie n'a pu faire mieux qu'un match nul contre le Zimbabwe (2-2), pour son entrée dans la CAN, ce dimanche à Franceville.



Le match : 2-2



Arrivés avec de grands espoirs au Gabon, avec l'ambition de soulever enfin un trophée qui la fuit depuis 1990, l'Algérie s'est presque pris les pieds dans le tapis pour son entrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Opposés au Zimbabwe, les Fennecs ont arraché un match nul (2-2), ce dimanche à Franceville. Un résultat étonnant au vu du pedigree des deux équipes. Mais pas tant que ça, en considérant leurs performances respectives.



Tout semblait pourtant bien parti après l'ouverture du score rapide et lumineuse du guide algérien, Riyad Mahrez, à l'issue d'un remarquable enchaînement côté droit (12e). Mais les apparences sont parfois trompeuses, et dans cette première période, ce sont bien les Zimbabwéens qui ont été les plus entreprenants et les plus dangereux avant la pause. Dans le sillage du virtuose Khama Billiat, dont la frappe soudaine a heurté le poteau (10e), les "Guerriers" ont d'abord égalisé rapidement, par Mahachi (17e), d'une frappe croisée, avant que Mushekwi donne l'avantage aux siens sur penalty (29e).



Beaucoup mieux équilibrés et plus portés vers l'avant en seconde période, les Verts ont exercé une grosse pression sur leurs adversaires, dès la reprise. Bensebaini a vu sa tête repoussée par la transversale sur corner (59e), Muroiwa a manqué son dégagement mais la barre a encore sauvé le Zimbabwe (73e). Jusqu'au deuxième éclair de Mahrez (82e), qui permet finalement à l'Algérie de sauver la face dans le groupe B, à défaut de confirmer son statut de candidate au titre.



Les joueurs de Georges Leekens peuvent remercier leur gardien Raïs M'Bolhi. Le portier d'Antalyaspor, convoité par Rennes, a réalisé quatre arrêts déterminants (9e, 22e, 53e et 81e) pour maintenir son équipe dans la partie.



Le joueur : Riyad Mahrez un peu trop seul



Lui au moins a été la hauteur. Auteur d'un doublé (12e et 82e), Riyad Mahrez a constamment porté le danger dans le camp adverse. Sur son côté, l'attaquant de Leicester City n'a cessé de percuter, comme il le fait en Premier League. Il aurait même mérité un penalty, pour une faute du gardien zimbabwéen Mkuruva, non sifflée (60e). Si l'Algérie veut aller loin dans le tournoi, les partenaires du meilleur joueur africain édition 2016 devront s'en inspirer. Et l'aider. Ce qui n'a pas été assez le cas cette fois-ci.



Source Lequipe.fr

