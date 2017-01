CAN 2017 Groupe B: Le Sénégal, réaliste bat la Tunisie au premier tour de la CAN grâce à Sadio Mané et Kara Mbodj

Très réaliste, le Sénégal s'est imposé face à une équipe de Tunisie pourtant supérieure dans le jeu. Les Lions de la Teranga l'emportent 2-0 grâce à des buts de Sadio Mané et Kara Mbodji.



Le match : 0-2



Ce dimanche, la Tunisie aura appris une leçon : avoir la possession de balle et faire le jeu ne fait pas gagner les matches.



Dans ce deuxième choc du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a pris le dessus sur les Aigles de Carthage. Les Sénégalais, emmenés par un Sadio Mané en feu, ont laissé le jeu à leur adversaire afin de mieux profiter des contres.



C'est d'ailleurs le buteur de Liverpool qui a ouvert le score pour les siens sur penalty. Auteur d'une belle percée dans la surface adverse, Mané était victime d'un tacle en retard d'Aymen Abdennour. Vingt minutes après avoir transformé le tir au but, le défenseur Kara Mbodji, sur un corner bien tiré par Keita Baldé, envoyait une tête rageuse dans les filets tunisiens laissant Aymen Mathlouthi impuissant.



En deuxième période, l'entrée en jeu de Wahbi Khazri - laissé sur le banc par précaution - redonnait des ailes aux Tunisiens. L'ancien Bordelais, avec son numéro 10 dans le dos, était dans tous les coups de son équipe. Prenant le jeu à son compte, le joueur de Sunderland n'a pas pu sonner la révolte dans une équipe tunisienne pourtant plus entreprenante.



Avec le match nul entre l'Algérie et le Zimbabwe, le Sénégal se hisse à la première place du groupe B. La Tunisie affrontera l'Algérie, jeudi 19 janvier (17h00), pour espérer décrocher ses premiers points dans le tournoi.



Le chiffre : 29



Le match opposant le Sénégal et la Tunisie laissera le souvenir d'une rencontre très physique. Les deux équipes se sont renvoyé coup pour coup. En 94 minutes, 29 fautes ont été commises entre les Aigles de Carthage et les Lions de la Teranga. Paradoxalement, seuls trois cartons jaunes ont été distribués par l'arbitre, monsieur Alioum.



Source Lequi



