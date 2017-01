CAN 2017 Groupe B: Sénégal, Algérie et Tunisie entrent en lice à Franceville

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Janvier 2017 à 15:23 | | 0 commentaire(s)|



Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l’affiche un alléchant Sénégal – Tunisie qui sera précédé d’un Algérie – Zimbabwe qui situera le niveau actuel des Fennecs, déconcertants il y a quelques mois lors des deux premiers matches du dernier tour éliminatoire de la Coupe du monde.



Sénégal – Tunisie est très attendu. Leurs dernières confrontations en phase finale s’étaient toutes deux, en 2002 et 2008, soldées par un résultat nul. Depuis, le monde du ballon rond africain a changé et le Sénégal a pris les devants, confirmant ces derniers temps un léger leadership sur le continent; Seulement, ses trois dernières CAN ont été un fiasco, les Lions de la Teranga se montrant incapables de passer le premier tour. Chat échaudé craint l’eau froide, l’objectif est d’aller plus loin que les éditions précédentes.



Aliou Cissé pourra compter sur un effectif presque au complet, notamment l’étoile montante de Liverpool, Sadio Mané, très attendu au Gabon. Le Sénégal est un des favoris de la 31e édition. Lors des éliminatoires il avait réalisé le carton plein, six matches, six victoires.



Cissé, l’ancien capitaine de la génération 2002, celle qui n’échoua qu’aux tirs au but en finale de l’épreuve à Bamako face au Cameroun, estime qu’une victoire face aux Aigles de Carthage entrouvrirait les portes du second tour : « C’est vrai qu’on a éprouvé des difficultés face aux équipes maghrébines mais cela date de longtemps. L’équipe a beaucoup grandi. On est prêts pour la Tunisie, on sait comment se préparer pour aborder ce genre de match, que ce soit l’Algérie ou la Tunisie pour nous c’est pareil. Les choses ont changé. Ce match est d’une grande importance pour eux et nous, parce qu’il s’agit du premier et qu’il vous aide à fixer un plan de marche ».



Les Aigles de Carthage vont profiter du retour de la tour de contrôle en défense, Aymen Abdennour qui était blessé mais qui a repris les entraînements, il y a quarante-huit heures. Le sélectionneur, Henry Kasperzack est optimiste, après une préparation intense, selon lui : « C’est un plaisir de retrouver la sélection sénégalaise qui est pour moi une grande équipe. Mon équipe a beaucoup gagné en maturité, on a beaucoup progressé c’est ce que j’ai pu relever lors du dernier match contre l’Egypte. Le groupe est prêt pour ce premier match, la préparation a été très positive, on va maintenant montrer cela sur le terrain où on a envie de réussir une bonne entrée en matière. Ça va être une rencontre entre deux grandes nations du football africain, le Sénégal n’est pas à présenter, c’est une sélection forte avec des individualités de haut niveau ».



Le dernier classement FIFA, en date du 12 janvier, positionne en numéro 1 le Sénégal ; la Tunisie occupe la quatrième place continentale et l’Algérie, qui fut longtemps en tête, la cinquième. Le groupe B est le groupe des têtes de série avec trois pays du Top 5, plus le Zimbabwe de Pasuwa…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook