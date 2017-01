CAN 2017 - Idrissa Gana Guèye: " Je peux faire beaucoup mieux"

" Je sais que je peux faire beaucoup mieux. L'équipe aussi peut faire beaucoup mieux. On travaille dans ce sens. On essaie de tout faire pour être en forme pour le prochain match. Pour le moment ça marche, on essayera de continuer sur la même lancée.



Sur l'ensemble des deux matchs, on est plutôt content. On s'en sort avec deux victoires sans prendre de but. J'ai été beaucoup mieux pour le deuxième match; pour le premier, c'était plus compliqué. Pour le troisième match, si le coach fait appel à moi, je serais présent.



Tout le monde connait l'Algérie. Je l'ai jouée deux fois, mais on se soucie plutôt de notre équipe. C'est vrai, il fait chaud. C'est beaucoup mieux pour nous de jouer à 20h (19h à Dakar), ça nous permet d'avoir plus de temps pour bien récupérer. On est des africains, on ne se plaint pas."



La tribune



