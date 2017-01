CAN 2017: Idrissa Seck souhaite bonne chance et plein succès aux Lions A travers un court message, le président du parti Rewmi a souhaité bonne chance et plein succès aux Lions du Sénégal qui affrontent ce dimanche les "Aigles de Carthage" de la Tunisie.



« Je souhaite bonne chance et plein de succès à nos vaillants Lions du Football, à l’occasion de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations ( Can 2017).

Vive le Sénégal

Vive l’Afrique

Idrissa Seck »



