CAN 2017: Joseph Antoine Bell, ancien gardien de buts du Cameroun, "le Sénégal est favori" Présent à Libreville pour suivre la CAN 2017, Joseph Antoine Bell, l’ancien portier des "Lions indomptables, analyse le parcours des "Lions indomptables" du Cameroun et donne son avis sur le choc des quarts de finale Sénégal-Cameroun.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Selon Joseph Antoine Bell, le Sénégal est favori. Maintenant sur un match, on peut toujours rêver de faire quelque chose. Selon lui, "reconnaître la force de l’adversaire ne veut pas dire rendre les armes. Le Sénégal est favori. Le fait qu’il a fait un bon premier tour ne garantit en rien qu’il fasse le même second tour. Maintenant, si les Camerounais ne se regardent pas avec les yeux de la lucidité, il est clair qu’ils ne prépareront pas le match avec une bonne base et de bons critères. L'ancien gardien de buts des "Lions indomptables" et consultant à RFI, estime de même que "le Cameroun a atteint le tour que je lui souhaitais. Il fallait au moins aller au second tour. En tant que Camerounais, je suis satisfait. Maintenant, on peut toujours rêver faire mieux. Reste à savoir quelle sera la manière avec laquelle on arborera le prochain match, au niveau du contenu. Au niveau du résultat, il y a une petite déception. J’aurais aimé les voir terminer en tête de leur poule d’autant plus que je les croyais favoris du groupe", soutient-il encore.

source: cameroun24.net

