CAN 2017-Joueur à suivre: Billiat pour porter le flambeau en l'absence de Musona

Avec 12 buts au compteur en 20 sélections, Knowledge Musona (26 ans) est le premier atout offensif des "Warriors". Mais, cet élément clé de la sélection depuis ses débuts en 2010, buteur révélé aux Kaiser Chiefs (Afrique du Sud) et actuel sociétaire du championnat belge (Ostende) ne sera pas de la partie pour cause de blessure contractée face à l'Algérie.



Mais à côté, il y a l'excellent Khamma Billiat (27 ans), vif, technique et crédité d'une très bonne prestation face aux "Fennecs". Vainqueur de la Ligue des champions avec le club sud-africain de Mamelodi Sundowns et figurant dans le top 3 des joueurs évoluant sur le continent, le numéro 20 des "Warriors" a confirmé tout son talent. Jeu dans un périmètre réduit, changement d'ailes, feintes, il a écœuré la défense algérienne.



Pour le premier match des "Warriors", dimanche dernier, c'est lui qui avait lancé les hostilités. A la 9e minute de jeu, il enrhume Guedioura dans la surface et tente une frappe repoussée en corner par le portier. Une minute plus tard, il trouve le poteau, sur une superbe reprise de volée qui aurait à coup sûr fait partie des plus beaux buts de la Can.



L'Obs

