CAN 2017 : L’Egypte bat la Tunisie en match amical L’équipe de la Tunisie, parmi les adversaires des Lions du football en match de poules de la CAN 2017, a été battue par les Pharaons d’Egypte, dimanche au Caire, en match amical international.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 13:14

L’unique but de la partie a été marqué à la 92-ème minute.



Selon les mêmes médias, l’un des cadres des Aigles de Carthage de Tunisie, Wahbi Khazri (Sunderland, Angleterre) a été sorti après un quart d’heure de jeu suite à une blessure à la cheville.



Le Sénégal, qui va démarrer la CAN par un match contre la Tunisie, le 15 janvier, a battu 2-1 la Libye à Brazzaville. Jeudi dernier, la même équipe tunisienne avait battu en amical celle de l’Ouganda 2-0, en match de préparation au stade olympique El Menzah de Tunis.



En plus de la Tunisie et du Sénégal, la poule B de la CAN 2017 comprend l’Algérie et le Zimbabwe.



Aps



