CAN 2017- L’abnégation de cap’tain Kouyaté récompensée Agressif et dur sur l’homme, Cheikhou Kouyaté a été élu "Homme du match" de Sénégal / Zimbabwe. Une récompense pour l’abnégation du capitaine des "Lions".

Henri Saivet a été impliqué sur les deux réalisations des "Lions". Diao Baldé Keïta, intenable pendant tout le match, a offert le premier but à Sadio Mané. La paire centrale Kara Mbodj et Kalidou Koulibaly pas épargnée par les critiques, a été impériale. Mais c’est Cheikhou Kouyaté qui a été élu par les organisateurs, "Homme du match". Encore aligné aux côtés de Gana Guèye pour la récupération, le Hammer s’est montré une nouvelle fois généreux dans l’effort. Il a gagné un nombre impressionnant de duels et poussé ses coéquipiers à continuer le pressing sur les "Warriors".



Le capitaine était décidé et l’a prouvé. «Cela fait 10 ans que l’on pleure à chaque fois parce que l’on est éliminé au premier tour. On avait envie de montrer au monde entier que le Sénégal a grandi et de faire plaisir au peuple. C’est pourquoi on a donné le meilleur de nous-mêmes. On nous avait reproché d’avoir subi contre la Tunisie, aujourd’hui, nous avons mieux joué», a commenté le «man of the match» qui préfère parler de la performance collective de l’équipe.



