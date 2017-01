CAN 2017: L'histoire se répète 15 ans après la finale de 2002, le Cameroun élimine le Sénégal en quarts de finale Le Cameroun a sorti le Sénégal en quarts de finale lors de la séance des tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b.), ce samedi à Franceville.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

L'issue du deuxième quart de finale de la CAN a été cruelle pour le Sénégal qui, malgré un bon match, a été éliminé par le Cameroun lors de la séance de tirs au but, ce samedi en quarts de finale à Franceville. Les Lions Indomptables, qui ont su transformer leurs cinq tirs au but, seront, eux, enfin au rendez-vous des demi-finales, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 2008 (finalistes).



Les Lions de la Teranga peuvent donc s'en vouloir de ne pas avoir su convertir leur domination avec au moins un but. Car le Sénégal s'est procuré un grand nombre d'occasions. Mais un manque de justesse technique et, en face, un Fabrice Ondoa, le portier camerounais, très en verve, n'ont pas aidé les joueurs d'Aliou Cissé, qui méritaient mieux. Mané (12e) et Kouyaté (20e) ont été les premiers dangereux alors qu'après la pause Ondoa est intervenu tour à tour devant Baldé (51e), Sow (87e et 90e +2, 120e) et Saivet (110e).



Le film du match

Plus opportunistes, les Lions Indomptables auraient quand même pu rafler la mise plus tôt grâce au Lorientais Moukandjo, souvent dans les bons coups (36e et 66e), et Zoua (105e).



Mais il était sans doute écrit que ce duel se terminerait aux tirs au but, comme en 2002 (voir plus bas). Et à ce petit jeu, le Cameroun s'est montré le plus efficace, une fois de plus. Alors que l'attaquant de Liverpool Sadio Mané, cinquième tireur sénégalais, venait de voir sa frappe repoussée par Ondoa, Aboubakar n'a pas manqué le sien. L'ancien joueur de Valenciennes et Lorient - aujourd'hui à Besiktas -, a envoyé en demies le Cameroun, qui rencontrera le vainqueur du match entre la RD Congo et le Ghana (dimanche 17h00).





Il y a 15 ans, le Sénégal et le Cameroun s'était affronté en finale de l'édition 2002 à Bamako et, à l'époque déjà, les deux équipes avaient eu un mal fou à se départager. Comme cette fois-ci au Gabon, les Lions Indomptables l'avaient emporté aux tirs au but (3-2) après 120 minutes sans but.



source: Lequipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook