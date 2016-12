CAN 2017 : Lamine Sané décline l'appel de Aliou Cissé Déclaré blessé et de retour à l’entraînement le 2 janvier 2017, Lamine Sané a décliné la pré-convocation de Aliou Cissé. En effet, le défenseur aurait décidé de ne pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017 avec le Sénégal, pour rester avec son coach pour ne pas aller au Gabon.

Le retour de Lamine Sané en équipe nationale A, ne risque pas d’arriver sitôt. En tout cas pas pour la prochaine CAN 2017.



Le club Allemand a annoncé hier, que son défenseur se soignait d’un genou à Brême et serait de retour à l'entraînement le 2 janvier prochain. Ce qui le rapproche d’un forfait quand on sait qu’entre cette date et le début de la CAN 2017, le 14 janvier, il n’y a que douze (12) jours.



A en croire les Allemands, ce temps est insuffisant pour recouvrer une forme compétitive, relaie "l'Observateur".



Pour rappel, soulignent nos confrères, dans une interview parue dans la presse allemande, le 2 décembre, le défenseur de 29 ans affirmait vouloir mettre l’accent sur son club, plutôt que sur la sélection.



Par ailleurs, dans les colonnes de la Bild, l’ancien Girondin explique sa décision qu’il dit avoir prise après discussions avec son entraîneur, Alex Nouri.



Et pour être plus clair, Lamine Sané informe que « la CAN, ce n’est une option pour (lui)».



Il reste maintenant de savoir ce que feront la fédération sénégalaise de football et son sélectionneur Aliou Cissé face au choix du joueur de rester dans son club plutôt que d’aller à la CAN. Car, comme l’indique la Fifa, chaque joueur appelé par sa sélection nationale doit déférer à sa convocation, au risque de faire face à d’éventuelles sanctions.



