CAN 2017: Le Burkina Faso avait récusé le trio arbitral sénégalais désigné pour le match face à l'Egypte On en sait un peu plus sur les raisons du sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarté de s'attaquer à l'arbitre sénégalais Malang Diédhiou, lors de la conférence de presse, après la défaite de son équipe face à l'Egypte en demi-finale de la CAN 2017.

Après avoir été déboutés par la CAF qui a rejeté la récusation du trio arbitral sénégalais sous prétexte qu'ils ont été victimes d'un arbitrage défavorable de l'arbitre sénégalais Badara Diatta lors du match qualificatif du mondial 2014 perdu face à l'Algérie 1-0, les Burkinabé ont cherché par tous les moyens à ternir l'image de l'arbitrage sénégalais.



Ainsi le coach du Burkina Faso n'a pas hésité à saisir la balle au rebond pour justifier l'élimination de son équipe en demi-finale de la CAN, Gabon 2017. Mauvais perdant, coach?



Au niveau de la CAF, on a expliqué le rejet de la requête du Burkina parce qu'elle considère en effet les arbitres sénégalais parmi les meilleurs du continent.



Aujourd'hui, pour avoir officié une demi-finale, le trio sénégalais ne sera pas désigné pour le match de classement encore moins pour la finale.



