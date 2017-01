CAN 2017: Le Président Macky Sall encourage les "Lions" suite à leur élimination Suite à leur défaite, synonyme d'élimination en quarts de finale de la CAN 2017, les "Lions" du Sénégal ont reçu les encouragements du Président Sall qui a posté un message de réconfort à leur égard.

"Vous venez de livrer un match d'une grande intensité en quart de finale de la coupe d'Afrique des nations de football. La victoire n'a pas été de notre côté mais vous n'avez guère démérité", peut-on lire dans le message. Le Président Macky Sall de poursuivre, "e tiens à vous adresser tous mes encouragements, en vous exhortant à rester concentrés sur vos futures échéances en phases éliminatoires de la prochaine Coupe du monde". Pour finir, le chef de' l'Etat remercie les "Lions" qui ont répondu à l'appel de la patrie et leur souhaite un bon retour dans leurs clubs respectifs. "Mes prières et mes meilleurs voeux de succès vous accompagnent. Bonne chance, allez les "Lions", conclue-t-il.

source: enquête

