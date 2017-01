CAN 2017- Le Sénégal premier qualifié pour les quarts de finale

Le Sénégal a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en assurant un deuxième succès en deux matches, ce jeudi, contre le Zimbabwe (2-0).



Alors que plus tôt ce jeudi, l'Algérie a chuté contre la Tunisie (2-1), le Sénégal a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir battu la Tunisie lors de la première journée (2-0), les "Lions" ont également pris le dessus sur le Zimbabwe, à Franceville (2-0).



Le show Baldé, le bijou de Saivet



Le Sénégal a mis le feu dès l'entame, grâce notamment à la maestria de l'attaquant de la Lazio Keita Baldé (21 ans). Mame Biram Diouf a fait passer un premier frisson (6e), mais l'ouverture du score est venue par l'inévitable Sadio Mané. Après une percée, Keita Baldé a effectué un centre tir repris sans forcer par le joueur de Liverpool (9e), déjà buteur lors du premier match. Baldé, impressionnant de puissance et de technique, a ensuite obtenu un coup franc intéressant, transformé superbement par Henri Saivet, d'une frappe enroulée (14e).



Le petit prodige du Zimbabwe Khama Billiat a failli réduire le score avant la pause, par deux fois (33e, 44e) mais le Sénégal est resté serein. Les "Lions" ont accéléré à nouveau au retour des vestiaires, avec une multitude d'occasions. Mané (50e, 69e), Biram Diouf (48e, 57e), et l'entrant Moussa Sow (77e, 82e) ont manqué d'énormes occasions. Keita Baldé a lui aussi eu l'occasion de conclure son match plein par un but, mais a mal négocié un trois contre un (82e).



Un favori évident pour le sacre



Avec ce succès plein d'autorité, le Sénégal s'est affirmé un peu plus comme un favori pour le titre. L'attaque des "Lions" est impressionnante, et derrière, le bloc résiste. La défense passera un dernier test face à l'attaque algérienne lundi, avant de se lancer dans les quarts de finale.



