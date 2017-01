CAN 2017 : Le cas Diao Baldé étouffé dans l’œuf. Le joueur qui s’est attiré les caméras hors du terrain, avec une bruyante bouderie lors de sa sortie sur décision de l’entraîneur après 62 minutes face à la Tunisie, peut compter sur une onde de compréhension qui le protège.

Pour le moment, Aliou Cissé est le premier à venir au secours de son joueur, qu’il juge jeune, immature et pour qui il prône à la limite un encadrement à la carte. Interrogé en zone mixte, l’entraîneur n’a pas attendu qu’on fasse cas du comportement de Keita Diao Baldé pour recadrer les choses, « j’ai 14 joueur qui ont plus d’une Can dans les jambes, ce n’est pas le cas de Diao Baldé. Il est jeune et talentueux mais il est surtout jeune. Donc, il faut l’encadrer encore pour qu’il puisse nous valoir le plus de satisfactions », a dit Aliou Cissé à propos du jeune joueur de la Lazio qui s’est mis dans un coin boudeur lorsqu’Ismaïla Sarr a pris sa place.



Revenant sur le comportement de Diao Baldé, Mayacine Mar, Directeur technique national mais surtout spécialiste en psychologie du sport, embouche la même trompette qu'Aliou Cissé pour justifier l’attitude du joueur. Pour lui, il n’y a pas de quoi fouetter un chat, la bouderie de Diao étant plutôt une bonne chose puisqu’elle traduit une envie de bien faire et un goût d’inachevé.



« C'est l’envie qu’il a de bien faire qui s’est traduite dans son comportement », explique Mayacine Mar qui rappelle que « dès l’entame du match, on l’a vu se démener et prendre le match à son compte, c’est vrai qu’il avait envie de continuer à prendre part au match d’où son comportement », soutient le directeur technique national pour qui il y a juste une différence que le joueur doit faire entre son envie et les décisions de l’entraîneur : « Pour nous, c’est clair : entre les envies du joueur de rester sur le terrain et les stratégies de l’entraîneur, ce sont les choix tactiques qui priment." Un Diao averti en vaut deux.

