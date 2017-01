CAN 2017: Les "Lions" reçoivent 206.900.000 F Cfa de primes, leurs épouses invitées en cas de qualification à la finale

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont déjà reçu leurs primes de qualification en quarts de finale de la CAN. Au total, 206.900.000 F Cfa ont été distribués aux joueurs et au staff technique. Les primes de qualification en demi-finale et en finale ont déjà été arrêtées. Cependant, pour la finale, il a été retenu d’un commun accord avec les joueurs, de laisser l’initiative au chef de l’Etat, apprend-on auprès de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Le président de cette instance, Augustin Senghor n'a pas exclu la possibilité de faire venir les épouses ou petites amies des joueurs, en cas de qualification à la finale. "Même si on ,n'a jamais pensé à cela, je vais voir le ministre (des Sports) pour étudier la possibilité de faire venir les femmes des joueurs, pour qu'elle assistent à la finale", promet-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook