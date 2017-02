CAN 2017- Les clés de la finale Cameroun-Egypte: "cela va se jouer sur des détails", selon Chérif Kandji Selon l'ancien coach de l'ASC HLM Chérif Kandji, la finale de demain de la CAN 2017 sera un match très disputé au milieu de terrain avec très peu d'espace derrière les défenses.

Ce dimanche, les Egyptiens disputeront leur 9e finale pour 7 titres alors que les Camerounais en seront à leur 7e finale pour 4 trophées.



" Ces deux équipes qui jouaient les grands rôles en Afrique, voudront redorer leur blason, selon Chérif Kandji. Les premiers n'ont plus été présents en phase finale depuis leur dernier sacre en 2010 alors que les "Lions indomptables" courent après un cinquième titre depuis leur dernier succès de 2002 en finale contre le Sénégal".



Pour la finale de ce dimanche, le coach Kandji dit s'attendre à "un match extrêmement dense au milieu de terrain où chaque équipe va chercher la moindre faille. La finale risque d'être attentiste et les équipes vont jouer des blocs médians, c'est à dire qu'il n'y aura pas assez d'espaces derrière les défenses. Cela va se jouer sur des détails".



Compte tenu des élément soulevés plus haut, l'ancien joueur du Jaraaf pense que la clé de la rencontre repose sur "la qualité individuelle des équipes. Cela partira d'une étincelle d'un joueur qui sort du lot pour faire la différence", prévoit-il. Il estime que les deux équipes sont assez outillées pour tuer le match mais pense que "l'Egypte part un peu favorite, vu la qualité individuelle de ses attaquants qui peuvent exploiter des balles arrêtées.



Pour rappel, cette finale aura lieu dimanche à 19 heures au stade de l'Amitié de Libreville. Mais dès aujourd'hui se tiendra la "petite finale" à 19 heures entre la Ghana et le Burkina Faso pour les 3e et 4e place.



