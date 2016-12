CAN 2017 : Les conseils de Jürgen Klopp aux Lions du Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2016 à 18:57 | | 0 commentaire(s)|

Dans un entretien accordé à Stades, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s’est prononcé sur les chances du Sénégal à la CAN 2017 (du 14 janvier au 5 février). Le technicien allemand en a profité pour donner un conseil à Sadio Mané et ses coéquipiers.



«Si les joueurs tiennent à l’équipe du Sénégal et veulent qu’elle gagne, ils ne devront pas se focaliser sur la pression. Si je dois donner un conseil, ce serait de leur dire que la pression n’aide jamais, donc il ne faudrait pas en mettre sur l’équipe. Il faut plutôt croire en elle et la soutenir. Donnez-leur le sentiment que vous l’aimez, même quand elle ne gagne pas tout le temps.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook