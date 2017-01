CAN 2017: Les équipes d’Ouganda et du Mali (1-1), toutes deux éliminées

L'Ouganda et le Mali, qui ont fait match nul 1-1, sont éliminés de la CAN.



Le Mali d'Alain Giresse, opposé à l'Ouganda déjà éliminé, et l'Égypte, sept fois sacrée, contre le Ghana déjà qualifié, se livraient un duel à distance dans le groupe D, ce mercredi 25 janvier pour le dernier billet des quarts de finale de la CAN 2017. Les "Aigles" du Mali ne maîtrisaient plus leur destin: il suffisait d'un nul aux «Pharaons» dans l'autre match pour les éliminer et accéder aux quarts.



L'Égypte est finalement la dernière équipe à s'être qualifiée pour les quarts de finale de la CAN-2017 après sa victoire contre le Ghana (1-0), qui était déjà qualifié, mercredi à Port-Gentil. L'Égypte a fini en tête du groupe D devant le Ghana. L'Ouganda et le Mali, qui ont fait match nul 1-1, sont éliminés.



