CAN 2017 : Moussa Sow doit être à la pointe de l’attaque des "Lions", selon Diomansy Kamara

L’attaquant de Fenerbahçe, Moussa Sow, actuellement dans une forme éblouissante, doit occuper le front de l’attaque des "Lions" à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) au Gabon, de l’avis de l’avis attaquant Diomansy Kamara.



Interrogé sur le choix de l’attaquant devant occuper la pointe, Diomansy, qui a pris part à trois phases finales de CAN (2004, 2006 et 2008), estime que la logique voudrait que "Moussa Sow soit choisi".



"Il a l’expérience de cette compétition, il est surtout dans une forme étincelante", a souligné l’ancien joueur reconverti en consultant pour la télévision française Canal Plus.



Pour le poste d’attaquant de pointe, en plus de Moussa Konaté, Moussa Sow doit faire face à la concurrence de Famara Diédhiou (Angers, France) et de Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre).



Sow, qui aura 31 ans le 19 janvier, le jour du match du Sénégal contre le Zimbabwe, a marqué deux buts en phase finale de la CAN contre la Guinée-Equatoriale (1-2), à Bata, et contre le Ghana (2-1), à Mongomo.



Il va participer cette année, pour la troisième fois de suite, à une phase finale de la CAN.



Meilleur buteur de la Ligue 1 française en 2011, avec Lille, après un an passé à Al Ahly (Emirats Arabes Unis), Sow a retrouvé Fenerbhaçe, qu’il avait rejoint à son départ de la France.



Il fait partie des meilleurs buteurs du championnat turc, avec sept buts en 12 matchs, et a marqué les esprits en Coupe Europa, lors d’un match de la 4e journée, contre Manchester United.



D’un superbe retourné acrobatique, Moussa Sow a ouvert le score pour son club, qui a gagné le match contre les Mancuniens (2-1).



Pour son retour en sélection, lors du match contre le Cap-Vert, en octobre dernier, il a forcé la décision en scellant la victoire (2-0) des "Lions" sur une passe de Diao Keita Baldé. Moussa Sow venait d’entrer dans la partie, en remplacement de Moussa Konaté.



Contre la Libye, en match amical, dimanche dernier, il a ouvert le score pour une victoire finale, 2-1.

