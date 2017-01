CAN 2017 : Pape Alioune Ndiaye, la surprise d’Aliou Cisssé

Le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye, une des surprises de l’équipe alignée par Aliou Cissé lors de la rencontre remportée dimanche (2-0) contre la Tunisie, a réussi sa première officielle sous les couleurs nationales, de l’avis de plusieurs observateurs interrogés par l’APS.



"Pape a montré pendant le stage qu’on peut lui faire confiance, c’est pourquoi, je n’ai pas hésité quand il a fallu le lancer même si c’est pour la CAN", a relevé le sélectionneur national en conférence de presse, interrogé sur la titularisation de l’ancien pensionnaire de Diambars.



La prestation de Pape Alioune Ndiaye est selon lui "en droite ligne de ce qu’il a déjà montré en match amical avec le Sénégal mais aussi ses performances en club", note Cheikh Fall, entraineur adjoint de l’AS Douanes (élite sénégalaise).



‘’Moi, je lui donnerais une bonne note pour son match contre la Tunisie", a ajouté le technicien, appelé à commenter la performance du milieu de terrain d’Osmanlispor (Turquie).



Depuis "un bon bout de temps, a-t-il analysé, les techniciens se posaient la question de savoir pourquoi, on ne le mettait pas et dimanche, il a démontré qu’on lui peut faire lui confiance".



D’ailleurs, poursuit Cheikh Fall, le meilleur est à venir pour le milieu de terrain âgé de 26 ans, dont la carrière professionnelle a démarré en Norvège (Bodo Glimt de 2012 à 2015). Il a ensuite rejoint la Turquie en 2015.



Interrogé lundi après la séance d’entraînement des remplaçants au stade de Bongoville, Cheikh Ndoye a salué la performance de son coéquipier au cours de la rencontre contre la Tunisie.



"Pape a fait un très grand match et je ne suis pas du tout surpris par cette performance", a dit le capitaine angevin, qui attend encore son tour.



"La belle entrée de Pape montre que le groupe est constitué de 23 joueurs capables de se mettre à niveau quand on leur donne leur chance", a dit le milieu de terrain international, saluant l’état d’esprit du groupe de performance des "Lions".



"Tout le monde veut jouer mais le seul choix valable appartient au coach", a indiqué Cheikh Ndoye, selon qui "tout le monde est à fond derrière" le groupe de performance du Sénégal.



