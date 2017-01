CAN 2017 : Pape Diouf, Ancien Président de l’OM « maîtriser les matchs de groupe mais aussi le reste de la compétition » Pape Diouf attend un comportement digne de l’équipe du Sénégal à cette Coupe d’Afrique des nations au Gabon. Invité hier, de Sud FM, l’ancien président de l’olympique de Marseille évalue l’équipe du Sénégal dans cette poule et ses chances face à ses premiers adversaires de poule.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

« Vous remarquerez que l’Algérie et la Tunisie ont remporté les trophées chez elles (1990 pour l’Algérie et 2004 pour la Tunisie). Cela pose une réflexion. Cela veut dire que ces deux équipes ne sont pas forcément loin de leurs bases aussi compétitives. L’Algérie est une équipe qui, sur le papier, est sans doute la meilleure équipe d’Afrique. A l’instar de ce que fut la Côte d’Ivoire dans les années passées.



Sauf que cette équipe a eu toujours du mal lorsqu’elle s’éloignait de ses bases et de confirmer tout le bien que l’on pensait d’elle. Elle reste parmi ces six équipes que j’ai annoncées et qui peuvent prétendre à la victoire finale. Mais le Sénégal a largement sa chance face à ces adversaires.



Une compétition comme la Coupe d’Afrique, pour aller jusqu’au bout, il ne faut pas simplement la fragmenter, il faut maitriser les matchs de groupe mais aussi le reste de la compétition. De ce point de vue, il n’est pas dit que les Algériens, les Tunisiens vont avoir une maitrise plus grande que le Sénégal », pense l’ancien président du club français.



Source : Sudonline



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook