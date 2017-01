CAN 2017- Phases finales: Aliou Cissé égale Bruno Metsu Pour sa première CAN sur la banc de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a égalé le record de son ancien coach, Bruno Metsu en phase de poule. En effet, le jeune technicien a réussi à engranger 7 points en trois matchs de poule soient deux victoires et un nul.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017 à 12:34

En 2002, sous l'ère du défunt Metsu, le Sénégal finaliste malheureux de la CAN organisée au Mali et remportée par le Cameroun, avait successivement battu l'Egypte et la Zambie sur le même score d'un but à zéro avant de partager les points avec la Tunisie (0-0) lors du dernier match. C'est le même parcours qu'a réussi Aliou Cissé avec une différence sur les scores obtenus. Si les attaquants de Cissé ont eu à marquer 6 buts contre deux encaissés, par contre en 2002, l'équipe n'avait encaissé aucun but au premier tour et en avait marqué deux. Exit, les matches du premier tour, la bande à Sadio Mané doit désormais continuer à marquer l'histoire du football sénégalais. Ceci d'abord en commençant par remporter le duel de "Lions" face au Cameroun samedi prochain en quart de finale de la CAN 2017. Ce que ses devanciers sous l'ère Metsu n'avait pas réussi puisqu'ils avaient été battus en finale de la CAN 2002 aux tirs au but après un match nul zéro but partout durant le temps réglementaire.

source: vox populli

