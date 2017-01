CAN 2017- Philippe Doucet donne son avis sur la capacité du Cameroun à remporter la CAN gabonaise

Celui qu’on surnomme l’homme de la palette sur Canal+ a répondu à quelques questions en ce qui concerne les prestations des "Lions" indomptables du Cameroun à la CAN gabonaise. Philippe Doucet s’est montré très pessimiste quant aux capacités de l’équipe camerounaise à remporter la Coupe d’Afrique des Nations.



A la question de savoir si la performance des "Lions" Indomptables étaient convaincante, le journaliste sportif a indiqué qu’elle ne l’était pas du tout.

« Convaincante ? Pas forcément parce que le Cameroun a eu beaucoup de difficultés, a fait une première période très quelconque et du coup, s’est mis en difficulté elle-même. Maintenant, je pense que le Cameroun a montré en deuxième période la supériorité grâce à quelques changements, grâce à plus de puissance, grâce à plus de vitesse parce que l’envie était supérieure. Il y a eu un petit coup de gueule salvateur à la mi-temps qui a fait beaucoup de bien. » a-t-il déclaré.



Sur la question de savoir si on peut espérer que les Camerounais fassent une bonne prestation au point de remporter cette édition de la CAN, Philippe Doucet a clairement indiqué que ce n’est pas possible.



« C’est difficile de l’être quand on est Camerounais, mais je pense qu’il faut être modeste. C’est une équipe qui n’avait pas gagné un seul match d’une phase finale quelconque depuis sept ans. Ça veut dire que le grand Cameroun qu’on a connu appartient à une période passée. Ça veut dire que l’équipe n’a pas de potentiel, on y découvre quand même des joueurs de talent qu’on connaissait mal, et qui se révèlent très intéressants. Mais chaque fois qu’on attend des miracles sous prétexte que l’équipe s’appelle le Cameroun, on est souvent déçu. On l’a été en 2015, je ne voudrais pas qu’on le soit encore en 2017 à nouveau. Il faut être raisonnable, parce qu’aujourd’hui, je ne vois pas là une équipe capable de gagner la CAN. Mais quand on s’appelle le Cameroun, tout le monde se dit, évidemment, on doit gagner la CAN, pourquoi pas. »



Pour terminer, Philippe Doucet a donné son avis sur la troisième sortie des "Lions" Indomptables qui se fera dimanche prochain à 20h, heure locale (19h TU) contre les Panthères du Gabon. Pour le spécialiste de la palette c’est un match très compliqué, la rencontre sera très difficile pour les deux équipes. Surtout elle sera compliquée pour le Cameroun parce qu’on n’exploite pas bien les joueurs expérimentés.



« C’est aussi un atout en ce sens-là, mais c’est aussi une faiblesse en même temps parce qu’il y a un manque d’expérience et le coach est allé un peu loin dans ce domaine-là… je comprends mal que Nicolas Nkoulou, qui a fait une très bonne rentrée d’ailleurs passe derrière les deux défenseurs centraux que j’ai vus. Je pense qu’on peut s’appuyer sur une certaine qualité de jeu, avec des joueurs de qualité qui sont en plus des joueurs d’expérience, il me semble. Je pense que ça peut se corriger tout au long du tournoi, ce genre de choses. » a-t-il fait savoir.



BOREL AFRK.MAG



