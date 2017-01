CAN 2017 : Pierre-Emerick Aubameyang signe le premier but de la 31e édition de la CAN

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|

Une des stars les plus attendues de cette Can 2017 n'a pas mis beaucoup de temps pour confirmer tout le bien que l'on pense de lui. L’attaquant et capitaine gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score à la 53e mm face à la Guinée-Bissau dès l’entame de la deuxième mi-temps.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook