CAN 2017 – Présélection d’une trentaine de Lions : Aliou Cissé ratisse large Si plusieurs de ses pairs sélectionneurs ont divulgué une pré-liste à défaut des 23 joueurs, Aliou Cissé fait durer le suspense. D’après certaines informations, c’est une présélection d’une trentaine de Lions que le coach national a dressée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

Stades a pu livrer le nom de certains présélectionnés, surtout parmi les absents de longue date de la Taniere notamment le sociétaire du Werder de Brême Lamine Sané ainsi que les Stéphanois Cheikh Mbengue et Henri Saivet.



Des infos glanées ça et là ont permis également de relever la préselection d’Ibrahima Mbaye, défenseur de Bologne, et l’absence d’Abdallah Ndour, latéral gauche de Strasbourg à qui Aliou Cissé avait, à la surprise générale, fait appel lors de la dernière sortie officielle des Lions, contre l’Afrique du Sud à Polokwane, en match comptant pour la 2ème journée des éliminatoires du Mondial 2018.





Il ressort des informations recueillies auprès de différentes sources que c’est une présélection de 30 joueurs que le sélectionneur national a dressée en direction de la CAN 2017 qui s’ouvre dans un peu plus de deux semaines au Gabon.



On retrouve naturellement la totalité des 24 joueurs ayant effectué le récent déplacement à Polokwane, à l’exception notable du jeune Abdallah Ndour. Laissé à son club à cause d’un pépin physique survenu lors du match Sénégal / Cap-Vert de la 1ère journée des qualifications pour Russie-2018, Moussa Sow, l’un des Lions les plus en vue ces dernières semaines, figure, sans surprise aucune, en bonne place dans cette présélection.



Il y retrouve les habituels sélectionnés Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Moussa Konaté, Marne Biram Diouf notamment et les jeunes Famara Diédhiou et Ismaïla Sarr.



De cette trentaine de joueurs présélectionnés, Aliou Cissé ne retiendra que 23 pour prendre part à la CAN Gabon 2017. À ce propos, sauf impondérable, le trio de gardiens est déjà constitué avec Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye.



Des cadors de la défense sont également quasi sûrs d’être de l’équipée : Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj, Zargo Touré, Saliou Ciss. Il reste à savoir si Aliou Cissé réintégrera les «cadres» comme Laminé Sane (son premier capitaine qui serait blessé et indisponible jusqu’au 2 janvier) et Cheikh Mbengue.



Dans l’entrejeu, Henri Saivet aura fort à faire pour se frayer un chemin dans le groupe des «réguliers» Idrissa Gana Guéye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Younousse Sankharé, Pape Alioune Ndiaye, Mohamed Diamé, Pape Kouly Diop. En attaque, deux joueurs seront probablement laissés à quai.



Après la publication de la liste des 23 qui devrait intervenir incessamment, Aliou Cissé et ses joueurs se rendront le mercredi 4 janvier au Congo, pays frontalier du Gabon, où ils vont installer leur camp de base.



Les Lions y disputeront deux matchs de préparation, contre la Libye le dimanche 8 janvier puis le Congo le mercredi 11 janvier. Après cela, ils rallieront Franceville, base de la poule B qu’ils partagent avec l’Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. L’équipe livrera son premier match le dimanche 15 janvier contre la Tunisie.



Suivront ensuite le Zimbabwe (jeudi 19 janvier) et l’Algérie (lundi 23 janvier). Les Lions disputeront tous leurs trois matchs à 19h00.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook