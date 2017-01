CAN 2017: Saivet, enfin la confirmation ? Il est l’une des bonnes surprises côté sénégalais depuis l’entame de la CAN 2017. Buteur sur un magnifique coup-franc face au Zimbabwe (2-0), Henri Saivet convainc également dans le jeu. Il devrait être l’un des atouts maîtres d’Aliou Cissé contre le Cameroun.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Sélectionné pour la première fois avec le Sénégal le 14 août 2013 lors de la rencontre amicale face à la Zambie (1-1), Henri Saivet a peiné à s’imposer comme un titulaire indiscutable chez les "Lions". Le joueur formé à Bordeaux s’est rarement montré transcendant en sélection. Ses blessures à répétition n’ont pas été non plus en sa faveur. À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2015, il avait été retenu dans la liste d’Alain Giresse, à la surprise générale, alors qu’il était resté plusieurs mois sans jouer à cause d’une grave blessure.





Ses prestations en Guinée équatoriale, à l’image de celle de toute l’équipe, n’ont finalement pas permis aux "Lions" de franchir le premier tour. De retour en club, le joueur de 26 ans a poursuivi son parcours avec les Girondins de Bordeaux avant de s’engager avec Newcastle lors du mercato hivernal de 2016. Un choix qui ne s’est pas avéré concluant. Loin de faire partie des premiers choix de Rafael Benitez, le natif de Dakar n’a fait que 4 apparitions avec les Magpies. Placardisé chez les propriétaires de Saint James Park qui finira par être rétrograds en Championship, Saivet sera absent des listes d’Aliou Cissé pour un bon bout de temps. L’ancien capitaine des "Lions" s’appuyant sur un milieu de terrain assez fourni avec des joueurs comme Idrissa Gana Guèye, Cheikhou kouyaté, Cheikh Ndoye, Pape Alioune Ndiaye ou encore Younousse Sankharé.



L’avenir chez les "Lions" de l’ancien Bordelais s’écrivait alors en pointillés. Pour relancer sa carrière, Saivet a rejoint Saint-Etienne pour un prêt d’une année. Un choix payant pour le milieu de terrain qui compte 11 matchs en Ligue 1 dont 8 titularisations pour un temps de 686 minutes durant la première moitié de la saison. Redevenu compétitif, le champion de France en 2009 et vainqueur de la coupe de la Ligue en 2013 s’invitera dans la liste d’Aliou Cissé pour la CAN 2017 au détriment d’un Younousse sankharé régulièrement appelé.





Laissé sur le banc lors du match du Sénégal face à la Tunisie, il fera son entrée à la 72e minute pour se montrer précieux dans la conservation du ballon. Saivet sera aligné d’entrée par Aliou Cissé lors de la rencontre décisive face au Zimbabwé. Une opportunité dont il a profité pour faire étalage de son aisance technique, sa bonne conservation de balle, ses relances, sans oublier ses coups de pied arrêtés.





D’ailleurs, il doublera la mise pour le Sénégal sur un magnifique coup-franc à la 13e minute. Avec cette prestation de haute facture, le stéphanois a sûrement marqué des points précieux dans la concurrence dans l’entrejeu des "Lions" et devrait, selon toute vraisemblance, être titulaire lors de l'indécis quart de finale face aux "Lions" indomptables du Cameroun. Auteur de deux bonnes prestations à la CAN 2017, Henri Saivet a encore trois matchs pour montrer qu’il a atteint une nouvelle dimension avec les "Lions".





Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook