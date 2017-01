CAN 2017: Salam Lam sur le quart de finale Sénégal/Cameroun, "il ne fallait pas aller aux tirs au but" Salam Lam, entraîneur de football et par ailleurs, directeur du centre de détection des jeunes talents de Fatick estime que les "Lions" ont manqué de chance au lendemain de leur élimination de la CAN 2017. Il souhaite par ailleurs le maintien du groupe qui selon lui, a de l'avenir.

"Il ne fallait pas aller aux tirs au but, c'était la stratégie du Cameroun. On n'a pas été très adroit, ce qui fait qu'on est malheureusement sorti de la compétition", regrette Salam Lam. Expliquant que le Sénégal a été éliminé par malchance, il persiste à dire que ce n'est pas à cause d'un manque d'efficacité. "On a eu des occasions, comme les Camerounais en ont eu. Dans tous les matchs, il y a des occasions mais il faut les concrétiser malheureusement, on n'a pas su le faire".



Selon lui, l'équipe du Sénégal s'est bien comportée durant cette CAN mais elle peut nourrir des regrets dans la mesure où elle a survolé les matchs des phases de poule. Pour l'avenir de l'équipe, le technicien pense que le groupe est excellent et peut espérer des lendemains meilleurs.



"Il faut faire très attention afin de conserve ce groupe et même permettre à Aliou Cissé de continuer son travail en maintenant son staff, car du point de vue de l'environnement et du travail, cela commence à produire des résultats", ajoute-t-il. Toutefois, prévient-il, il ne faut pas se précipiter. "Laissons les éliminatoires de la Coupe du monde se terminer. Il faut protéger ce groupe pour pouvoir récolter les fruits sous peu", indique encore le technicien.

