CAN 2017: Sénégal-Algérie, infirmerie, Sadio Mané incertain, trois "Fennecs" incertains Au fur et à mesure que la compétition avance, le médecin des "Lions", le docteur Oumar Fédior commence à remplir son infirmerie. L'Algérie également, enregistre des absences pour blessures.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2017

Après le match d'ouverture contre la Tunisie, , c'est le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye qui s'est présenté aux soins. Mais là, il n'est plus le seul patient reçu. Car Sadio Mané, auteur de deux des quatre buts inscrits par le Sénégal, a également quelques bobos. Du coup, la participation de l'attaquant de Liverpool à la rencontre de ce soir contre l'Algérie, reste incertaine. "On a quelques joueurs qui ont des soucis. C'est comme Sadio Mané qui a reçu un coup pas grave. Il s'avère important de laisser du temps de jeu aux autres", confie Aliou Cissé sans plus de précisions sur les autres cas de blessures ou d'éventuels forfaits. Dans le camp adverse, l'infirmerie ne désemplit pas non plus. Puisque le gardien de but Mbolhi s'est blessé contre le Zimbabwe. Et en plus de Soudan, déjà forfait contre la Tunisie, le milieu de terrain Yacine Brahim, blessé au talon a rejoint l'infirmerie. D'ailleurs, se désole le sélectionneur des "Fennecs", Georges Leekens, le joueur ne s'est pas entraîné avec le reste de l'équipe.

source: vox populli

