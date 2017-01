CAN 2017: Sénégal-Zimbabwe, vers au moins deux changements dans le onze de départ Lors de la CAN 2015, Alain Giresse avait chamboulé son onze de départ entre le premier match de poule contre le Ghana et le deuxième face à l'Afrique du Sud avec un total de 5 changements. Aliou Cissé, lui, n'est pas prêt de reproduire la même erreur mais il va tout de même apporter des correctifs.

Désigné homme du match lors de la rencontre Tunisie-Sénégal (0-2) par la CAF, le portier Abdoulaye Diallo devrait sauf catastrophe être reconduit aujourd'hui dans les buts. Dans le couloir gauche, Saliou Ciss, sociétaire de Vaenciennes devrait lui aussi retrouver sa place, Cheikh Mbengue ayant été limite lors du premier match. Les autres défenseurs Kara Mbodj, Kalidou Coulibaly et Lamine Gassama, restent dans le circuit. au nhiveau de l'entrejeu, la paire Gana Gueye-Cheikhou Kouyaté ne vacille jamais. C'est la place de Pape Alioune Ndiaye qui est menacée par Cheikh Ndoye. De là à dire que le coach des "Lions" tranchera en faveur de ce dernier, il aura encore toute la matinée de ce jeudi pour aviser. Au sein de l'attaque, Diao Baldé Keïta, malgré sa bouderie et Sadio Mané occuperaont les flancs. Par contre, l'indécision demeure sur le choix de de l'attaquant de pointe entre Mame Birame Diouf et Moussa Sow. Ayant très mal pris sa non-titularisation dimanche dernier, l'attaquant de Fenerbahce est rentré dans les rangs dans les jours qui ont suivi. Aliou Cissé cédera-t-il à la pression en l'alignant ce soir face aux "Warriors" du Zimbabwe, la réponse dans quelques heures.

source: libération

