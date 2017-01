CAN 2017- Sénégal vs Zimbabwe: Individualisme des « Lions» Le Sénégal a fait carton plein, se qualifiant d’office pour les quarts de finale de la Can. Mais, à regarder le match, on ne peut manquer de pousser un coup de gueule. Parce qu’on, a l’impression que certains ont vite fait de choper la grosse tête, hier, lors de la rencontre Sénégal-Zimbabwe.

Si le Sénégal s’est imposé (2-0), en ayant dominé le match de bout en bout, force est de reconnaître que le score aurait du être beaucoup plus lourd, genre 5-0 ou 6-0, si les « Lions » avait fait preuve de plus d’adresse devant le but et surtout, de moins d’individualisme. En effet, si Mame Biram Diouf est dans une méforme qui n’a d’égale que son manque de réussite devant le but, il y a que des joueurs comme Sadio Mané et Diao Baldé Keita ont affiché un visage qui inquiète. Celui d’un ego surdimensionné qui fait qu’à partir de l’heure de jeu, ils ont plutôt joué pour eux-mêmes, oubliant souvent leurs partenaires, même quand ces derniers sont dans une meilleure posture pour marquer.



Et à ce jeu, celui qui est le plus illustré, c’est Diao Balde Keita. En un moment du match, on aurait cru qu’il était seul sur le terrain, tellement il jouait pour lui-même. Face à une équipe du calibre du Zimbabwé, ce genre de comportement peut passer. Mais devant un gros morceau, les « Lions » risquent de payer cash de tels enfantillages. Car il s’agit bien de cela, de joueurs qui s’amusent ; font n’importe quoi, oubliant certainement qu’ils portent le maillot national et qu’ils ne représentent pas moins de 14 millions de Sénégalais. Espérons qu’Aliou Cissé saura trouver la bonne formule pour que cesse ce genre d’attitudes qui n’a pas sa place dans une phase finale de CAN. Si le Sénégal veut gagner quelque chose, ce sera par un sérieux permanent et des attitudes positives, en jouant toujours en équipe, les uns avec les autres, ensemble.



Source Vox Populi



