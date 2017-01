CAN 2017: arbitres désignés pour les demi-finales, le Sénégalais Malang Diédhiou officiera Burkina Faso-Egypte Le trio arbitral sénégalais composé de Malang Diédhiou, Djibril Camara et d'El Hadj Malick Samba est désigné pour arbitrer la demi-finale de la CAN 2017 entre le Burkina Faso et l'Egypte. Pour la deuxième demi-finale Cameroun-Ghana, la CAF a désigné le Gambien Bakary Gassam, meilleur sifflet africain pour arbitrer la rencontre.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 16:38 | | 0 commentaire(s)|

Les arbitres sénégalais programmés pour retourner à Dakar après la qualification des "Lions" en quart de finale de la CAN 2017, vont finalement rester au Gabon. Et ce, du fait de l'élimination du Sénégal par le Cameroun en quart de finale aux tirs au but samedi dernier.



Ainsi, la commission des arbitres de la CAF les a retenus parmi les "sifflets" qui vont poursuivre la compétition. Les arbitres sénégalais ont confirmé leurs performances lors des matchs qu'ils ont dirigé à savoir Egypte-Ouganda et Togo-RD Congo.



"La seule condition pour qu'ils quittent la compétition, était que le Sénégal poursuive l'aventure. Mais comme l'équipe est éliminée, ce sont eux qui restent pour la suite de la compétition. Parce qu'à ce niveau du tournoi, ce sont les meilleurs qu'on garde", explique une source proche de la CAF.



Le trio sénégalais plébiscité par la CAF avaient déjà participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 et arbitré la finale retour de la coupe CAF de la même année.



Exit, les "Lions", la CAN se poursuit tout de même pour les arbitres sénégalais. Pour rappel, 17 arbitres et 21 assistants ont été sélectionnés pour cette 31e édition de la CAN.

source: vox populli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook