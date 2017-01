CAN 2017: calendrier et résultats des matches

La Coupe d'Afrique des nations 2017 de football se déroule du samedi 14 janvier au dimanche 5 février, au Gabon. Voici le calendrier et les résultats des 32 matches de cette CAN 2017. CAN 2017 : LA PHASE DE GROUPES

NB : Les horaires des matches sont donnés en temps universel. Soit une heure de moins qu’à Libreville et à Paris.

Samedi 14 janvier (groupe A) –

Gabon – Guinée-Bissau, à 16h à Libreville

Burkina Faso – Cameroun, à 19h à Libreville

Dimanche 15 janvier (groupe B) –

Algérie – Zimbabwe, à 16h à Franceville

Tunisie – Sénégal, à 19h à Franceville

Lundi 16 janvier (groupe C) –

Côte d’Ivoire – Togo, à 16h à Oyem

RD Congo – Maroc, à 19h à Oyem

Mardi 17 janvier (groupe D) –

Ghana – Ouganda, à 16h à Port-Gentil

Mali – Egypte, à 19h à Port-Gentil

Mercredi 18 janvier (groupe A) –

Gabon – Burkina Faso, à 16h à Libreville

Cameroun – Guinée-Bissau, à 19h à Libreville

Jeudi 19 janvier (groupe B) –

Algérie – Tunisie, à 16h à Franceville

Sénégal – Zimbabwe, à 19h à Franceville

Vendredi 20 janvier (groupe C) –

Côte d’Ivoire – RD Congo, à 16h à Oyem

Maroc – Togo, à 19h à Oyem

Samedi 21 janvier (groupe D) –

Ghana – Mali, à 16h à Port-Gentil

Egypte – Ouganda, à 19h à Port-Gentil

Dimanche 22 janvier (groupe A) –

Cameroun – Gabon, à 19h à Libreville

Guinée-Bissau – Burkina Faso, à 19h à Franceville

Lundi 23 janvier (groupe B) –

Sénégal – Algérie, à 19h à Franceville

Zimbabwe – Tunisie, à 19h à Libreville

Mardi 24 janvier (groupe C) –

Maroc – Côte d’Ivoire, à 19h à Oyem

Togo – RD Congo, 19h à Port-Gentil

Mercredi 25 janvier (groupe D) –

Egypte – Ghana, à 19h à Port-Gentil

Ouganda – Mali, à 19h à Oyem



CAN 2017 : LES QUARTS DE FINALE

Samedi 28 janvier –

[Quart 1] 1er du groupe A – 2e du groupe B, à 16h à Libreville

[Quart 2] 1er du groupe B – 2e du groupe A, à 19h à Franceville

Dimanche 29 janvier –

[Quart 3] 1er du groupe C – 2e du groupe D, à 16h à Oyem

[Quart 4] 1er du groupe D – 2e du groupe C, à 19h à Port-Gentil



CAN 2017 : LES DEMI-FINALES

Mercredi 1er février –

Vainqueur Quart 1 – Vainqueur Quart 4, à 19h à Libreville

Jeudi 2 février –

Vainqueur Quart 2 – Vainqueur Quart 3, à 19h à Franceville



CAN 2017 : LE MATCH POUR LA 3e PLACE

Samedi 4 février –

Perdant demi-finale 1 – Perdant demi-finale 2, à 19h à Port-Gentil



CAN 2017 : LA FINALE

Dimanche 5 février –

Vainqueur demi-finale 1 – Vainqueur demi-finale 2, à 19h à Libreville



