CAN 2017 : cérémonie de clôture, Coumba Gawlo Seck assure le show Invitée d'honneur de la CAF, l'artiste Coumba Gawlo Seck a animé le spectacle de clôture de la Coupe d'Afrique des nations au Gabon en compagnie d'autres chanteuses. Reconnue pour son engagement en faveur des causes humanitaires, elle a lancé un message fort pour appeler à l'unité africaine.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

Après un spectacle d'ouverture avec des grands artistes comme Booba, Akon, Davido notamment, la CAF a choisi uniquement des femmes pour assurer l'animation au stade de l'amitié, cadre de la manifestation lors de la finale de la CAN 2017.



Le choix n'est pas anodin puisque l'instance dirigeante a basé cette 31e édition de la CAN exclusivement sur la campagne de sensibilisation sur le cancer et particulièrement, ceux qui touchent plus les femmes: le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Cinq divas de la musique africaine ont donc été choisies comme porteuses de voix: l'Ivoirienne Josey, la Malienne Rokia Traoré, la Camerounaise Charlotte Diapanda, la Gabonaise Pamela Badjogo et naturellement, la diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo Seck.



"La cause est noble parce qu'elle va permettre de réunir les Gabonais autour d'une chaîne de solidarité avec les personnes souffrant d'un cancer et ce, à travers le sport et la musique", a expliqué l'artiste la veille de la manifestation lors d'un point de presse.



Hier, elle a soulevé la foule du stade avec sa prestation et a notamment interprété une chanson spéciale dédiée à la lutte contre le cancer en compagnie des autres chanteuses africaines. Artiste-musicienne sénégalaise, Coumba Gawlo Seck est aussi marraine du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

source: la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook