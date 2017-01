CAN 2017, déclaration de Kara Mbodji après la victoire : "restons concentrés pour la suite de la compétition" L'entrée en matière des "Lions" de la Téranga dans la CAN 2017 a été remarquable avec une victoire contre la Tunisie sur le score de deux buts à zéro. L' un des buteurs de la soirée en l’occurrence Kara Mbodji a posté sur sur sa page twitter ce message : "mission accomplie pour notre premier match, on a été efficace. Restons concentrés pour la suite de la compétition".

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook