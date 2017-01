CAN 2017 groupe B : la guerre des stars Sadio Mané-Riyad Mahrez

Le groupe B est qualifié de "groupe de la mort" avec le Sénégal, leader africain du dernier classement Fifa, l'Algérie, toujours volontaire et impressionnante dans les grandes compétitions, la Tunisie, qui voudrait réveiller son passé glorieux, enfin le Zimbabwe, qui va se défendre bec et ongles pour ne pas être ridicule. Revue de détail.



Comment les pays du groupe B se sont-ils qualifiés ?



Algérie (1er du groupe J avec 16 points devant l'Éthiopie, les Seychelles et le Lesotho), Tunisie (1er du groupe A avec 13 points devant le Togo, le Liberia et Djibouti), Sénégal (1er du groupe K avec 18 points devant le Burundi, la Namibie, le Niger), Zimbabwe (1er du groupe L avec 11 points devant le Swaziland, la Guinée et le Malawi)



Le joueur à suivre : Riyad Mahrez



Sacré meileur joeur africain cette année, septième du Ballon d'or, le meilleur résultat pour un footballeur africain depuis la 5e place du Camerounais Samuel Eto'o en 2009, l'Algérien est sur un nuage. Tout frais désigné meilleur joueur du continent par la BBC, le meneur de jeu de Leicester sera le maître à jouer des Fennecs. Celui par qui tous les ballons vont transiter. Celui qui va distribuer les caviars à l'impressionnante armada offensive de la Khadra.



Si les Yacine Brahimi, El-Arbi Hillel Soudani, Islam Slimani et autres Yassine Benzia font trembler les filets au Gabon, ils le devront sans aucun doute à l'ancien Havrais, passé en trois ans des tréfonds de la Ligue 2 à un titre de champion en Premier League. « Tout le monde a une chance de remporter la Coupe d'Afrique mais il va falloir le prouver sur le terrain », expliquait-il d'ailleurs récemment. « Nous avons une belle équipe, on verra si on pourra gagner ce titre africain. » Ce serait le deuxième de l'histoire de l'Algérie, après le sacre de 1990.



L'équipe à surveiller : Sénégal



Si le Zimbabwe semble un brin en deçà de ses adversaires, le Sénégal lui pourrait bien jouer les juges de paix. Les Lions n'ont pourtant pas fait mieux qu'un premier tour depuis la 4e place de 2006 mais ils ont prouvé lors des éliminatoires qu'il fallait compter avec eux en étant la seule équipe à remporter tous ses matches : six victoires, treize buts marqués et 2 encaissés. Une jolie performance pour les hommes d'Aliou Cissé.



L'ancien défenseur du PSG, finaliste en 2002, a redonné confiance à une équipe du Sénégal qui en avait besoin. Mieux, les Lions se sont trouvés une solidité défensive qu'on ne leur connaissait pas. Ils disposent aussi, en Sadio Mané, d'une redoutable arme offensive. Aussi vif que technique, le milieu très offensif de Liverpool sera le fer de lance de Sénégalais bien déterminés à faire taire les pronostics.



Le match à ne pas rater : Algérie - Tunisie



Le duel fratricide. Plus qu'un simple match de football ou une histoire de rivalité locale, c'est la première place du groupe qui pourrait être en jeu, ce 19 janvier, à Franceville. Un sacré choc dès la 2e journée de la phase de poule. Malheur au vaincu donc. Et les Fennecs, grands favoris du tournoi, feraient bien de se méfier. Car la Tunisie, quart de finaliste à quatre reprises depuis 2006, est une équipe difficile à manoeuvrer.



Si les Aigles ne disposent pas de joueurs aussi fantasques que les attaquants algériens, ils s'appuient sur une base solide avec Aymen Mathlouthi, Aymen Abdennour, Wahbi Khazri, Ali Maaloul ou encore l'ancien Marseillais Saber Khalifa. Et Henryk Kasperczak est, à 70 ans, un roublard rompu aux joutes africaines après être passé par les bancs de la Côte d'Ivoire (1993-1994), de la Tunisie déjà (1994-1998), du Maroc (2000), du Sénégal (2006-2008) ou du Mali (2001-2002 et 2013-2015).



Le pronostic : 1. Sénégal, 2. Tunisie, 3. Algérie, 4. Zimbabwe.

