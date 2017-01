CAN 2017 : l'entraîneur du Cameroun Hugo Broos a son idée sur l'équipe et la stratégie à mettre en place samedi Le sélectionneur du Cameroun, le Belge Hugo Broos, a précisé vendredi que les changements intervenus dans son équipe-type durant la première phase de la CAN 2017, ne signifient pas une hésitation au moment de mettre sur pied son groupe de performance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

‘’Pour le match contre le Sénégal, j’ai d’ailleurs mon idée sur la stratégie et l’équipe à mettre en place’’, a déclaré Hugo Broos. Il a expliqué que c’est à partir des séances d’entraînement et de l’adversaire qu’il met en place son équipe.



‘’J’ai 23 joueurs aptes à jouer et je dois mettre l’équipe à même de répondre à mes attentes’’, a-t-il répondu sur les changements lors des trois matchs de poule joués respectivement contre le Burkina Faso (1-1), la Guinée Bissau (2-1) et le Gabon (0-0).



Le technicien belge du Cameroun refuse de se focaliser sur les noms des joueurs. Il a indiqué que son objectif, en mettant en place son équipe, ‘’est de présenter le meilleur qui peut gagner la rencontre’’.

Samedi, a-t-il poursuivi, le Cameroun aura en face une grande équipe du Sénégal et elle doit être au meilleur de sa forme pour pouvoir passer, selon le technicien belge.



‘’Nous avons notre chance face à cette équipe du Sénégal. Nous sommes montés en puissance depuis notre qualification en quart de finale’’, a-t-il dit. Après le premier objectif des quarts de finale, a-t-il précisé, le nouvel objectif est d’intégrer le carré d’as de la CAN 2017 (14 janvier au 05 février).

Le Sénégal jouera ce samedi à Franceville son quart de finale de la CAN 2017 contre le Cameroun, à partir de 19h GMT.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook