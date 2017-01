CAN-2017 : la Côte d’Ivoire remet son titre en jeu, Maroc et RDC en outsiders

Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire démarre la CAN-2017 lundi face aux Éperviers du Togo de Claude Le Roy, habitué de la compétition. Autre "sorcier blanc" bien connu, Hervé Renard verra ses Aigles tunisiens affronter la RD Congo.



Encore de belles affiches au programme de la CAN-2017, lundi 16 janvier, à Oyem, au Gabon. Avec d’abord l’entrée en lice du champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, face au Togo (16 h), puis un alléchant Maroc - RD Congo, à 19 h.



Difficile de ne pas voir en ces Éléphants version 2017 autre chose qu’un vainqueur potentiel de la Coupe d’Afrique. Même sans Yaya Touré, retraité, et Gervinho, blessé, la Côte d’Ivoire reste une valeur sûre du continent. Et avec les Aurier, Bailly et autre Zaha, la sélection de Michel Dussuyer dispose d’un réservoir de talents conséquent. Tenants du titre, les Ivoiriens devront retrouver cette "grinta" qui leur avait permis de soulever des montagnes, deux ans plus tôt, en Guinée équatoriale.



Les plaintes de Claude Le Roy



À la tête du Togo, le "sorcier blanc" Claude Le Roy débute sa neuvième CAN, un record. Mais il devra composer avec l’état de forme incertain de la star des Éperviers, Emmanuel Adebayor, sans club depuis l'été dernier.



Classique de CAN, Le Roy a déjà fustigé l'état de la pelouse du stade d'Oyem, encore en travaux dimanche à ses abords, en évoquant "des ralentisseurs" sur le terrain, "une première dans le football international". Il s'est également plaint des conditions d'accueil de son équipe à son arrivée au Gabon, où "on nous a gentiment fait attendre 5 heures à l'aéroport".



Maroc - RD Congo, un choc d'outsiders



Dans le deuxième match de ce groupe C relevé, Hervé Renard, autre "sorcier blanc" bien connu sur le continent, a la mission de faire renaître le foot marocain, en sommeil depuis de longues années. Mais le Maroc doit faire sans quatre éléments offensifs de poids (Belhanda, Tannane, Boufal, Amrabat), ce qui va amener Renard à "peut-être changer de système".



Les Aigles sont opposés aux Léopards de RD Congo, troisièmes de la dernière CAN, qui veulent confirmer leur retour au premier plan sur le continent. En club, déjà, avec les performances du TP Mazembe (trois titres en Ligue des champions de la CAF en 2009, 2010 et 2015) et de l'AS Vita Club (finaliste de la Ligue des champions de la CAF en 2014), mais aussi en sélection, où les Léopards ont bénéficié du talent de leur sélectionneur national Florent Ibengue. La RD Congo devra toutefois faire sans son buteur maison, le fantasque Yannick Bolasie, blessé au genou.



Avec AFP



Programme lundi 16 janvier 2017



16:00 : Cote d'Ivoire / Togo



19:00 : RD Congo / Maroc



