CAN 2017: le Cameroun l’emporte devant le Ghana et et retrouve l'Egypte en finale Le Cameroun et le Ghana se disputaient ce jeudi 02 février le dernier ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Les Lions indomptables l'ont emporté (2-0).

Qui allait rejoindre l’Égypte, qualifié hier aux dépens du Burkina Faso aux tirs au but, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera ce dimanche soir ? C’était la question que se posaient tous les amoureux du football africain posés devant cette rencontre entre le Cameroun et le Ghana, deux équipes phares du continent. Si dans les cinq premières minutes c’était les Ghanéens qui avaient posé le pied sur le ballon, ce fut les Camerounais qui s’offraient les premières occasions dangereuses de cette deuxième et ultime demi-finale.



Sur un bon service du Lorientais Benjamin Moukandjo, Tekeu s’élevait plus haut que tout le monde au premier poteau, mais sa tentative de la tête était sauvée sur sa ligne par Afful (8e). Dans la foulée, un centre venu de la gauche arrivait à destination de Tambe, totalement oublié, qui reprenait sans contrôle, mais Razak était sur ses gardes et repoussait la tentative du milieu défensif (12e).



Les Black Stars évoluaient en contre, mais ne parvenaient pas réellement à se créer d’occasions franches. Pourtant cela allait être le cas juste avant la pause. Bien lancé dans le dos de la défense par Atsu, Jordan Ayew se débarrassait de ses gardes du corps, mais frappait de peu à côté (40e). Les frères Ayew pouvaient s’estimer heureux de retrouver les vestiaires pour la pause avec un match nul.



Le Ghana va s’en mordre les doigts



Au retour sur le rectangle vert, les Ghanéens avaient de meilleures intentions et se montraient bien plus dangereux. Cinq minutes après la reprise, Djoum aurait pu être sanctionné d’une main dans la surface (50e). Juste après, Acheampong déboulait sur son côté gauche et tentait un centre en bout de course.



Le cuir filait dans la surface sans qu’aucun de ses coéquipiers ne puisse le récupérer et tenter sa chance (52e). Les ouailles d’Avraham Grant ne s’arrêtaient pas en si bon chemin. Partey lançait Jordan Ayex sur le côté droit, ce dernier tentait de centrer pour son frère André, mais le joueur de West Ham venait percuter Ondoa sorti avec ses tripes.



Wakaso tentait lui aussi sa chance, mais faisait à nouveau briller le portier camerounais qui s’envolait et claquait la tentative en corner du milieu de terrain des Black Stars (61e). Le Ghana allait regretter les occasions non converties puisque c’était bien le Cameroun qui allait ouvrir la marque. Sur un coup franc botté par Moukandjo, Ngadeu, le défenseur central, avait le temps de contrôler et de propulser le ballon dans les filets (1-0, 72e).



Hugo Broos, le sélectionneur du Cameroun lançait alors une force de plus dans la bataille, Acquah laissait sa place à Asamoah Gyan (75e). Le Ghana tentait de se rebeller, mais Jordan Ayew, à la réception d’un centre venu de la droite d’Afful, croisait trop sa reprise (74e). Les Black Stars tentaient beaucoup en cette fin de match, mais se précipitaient à coups de longs ballons.



Puis, dans les arrêts de jeu, Bassogog allait donner plus d’ampleur au score (2-0, 90e +3). Grâce à cette victoire, le Cameroun aura la chance de défier l’Égypte en finale de la CAN ce dimanche pour le titre continental.



