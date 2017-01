CAN 2017 : le Gabon, pays hôte et la Guinée Bissau éliminés

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2017 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|

L’énigme de la poule A de la Can 2017 vient de se dénouer. Le Gabon et la Guinée Bissau sont respectivement éliminés par le Cameroun et le Burkina Faso.



En effet, le Panthères après avoir concédé leur 3e match nul consécutif (0-0) et les Djurtus qui ne comptabilisaient qu’un point deviennent les deux premières équipes à être éliminés de cette 31e édition de la CAN.



Le Cameroun et le Burkina Faso sont qualifiés pour les quarts-de-finale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook