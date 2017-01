CAN 2017 : le Ghana rejoint le Cameroun en demi-finale

Le Ghana des frères Ayew s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, grâce à sa victoire contre la RD Congo (2-1) dimanche à Oyem, dans le Nord du Gabon.



Un but du frère cadet Jordan à la 63e et un autre de son aîné Andre sur penalty (78e) ont offert ce précieux succès aux Ghanéens. Les "Black Stars", finalistes de l'édition 2015, affronteront le Cameroun en demi-finale, jeudi à Franceville.



Avec AFP

