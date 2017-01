CAN 2017: le Ghanéen Gyan Asamoah incertain contre la RDC

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur du Ghana Avram Grant a déclaré que la participation dimanche au quart de finale contre la RD Congo de son capitaine Gyan Asamoah, sorti sur blessure lors du match face à l'Egypte, sera décidée « après l'entraînement » ce samedi. « Tout le monde est en vie heureusement », a d'abord voulu dédramatiser Grant, lors de la conférence de presse d'avant-match.



« Pour Gyan, on va savoir après l'entraînement (samedi) », a-t-il simplement ajouté, laissant planer le suspense sur la participation de son attaquant, qui visera le cap des 100 sélections et d'un 50e but contre la RDC, dimanche. La blessure du buteur âgé de 31 ans, contractée lors de la défaite contre l'Egypte (1-0) et qui a coûté la première place du groupe, n'est pas "si grave que redoutée initialement", avait tenu à rassurer la fédération ghanéenne vendredi après les "examens pratiqués à Libreville".



source: afriquefoot.rfi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook