CAN-2017: le Ghanéen Razak sanctionné pour "insultes" sur les réseaux sociaux

Le gardien de but du Ghana Brimah Razak a été sanctionné d'une amende pour avoir répondu « par des insultes » sur les réseaux sociaux aux supporteurs qui avaient vivement critiqué sa prestation en quarts de finale de la CAN contre la RD Congo, a annoncé la Fédération ghanéenne (GFA).



Brimah a reçu mardi une amende de 2.500 dollars (2.330 euros) pour « non-respect du code de conduite » en sélection, a précisé la GFA, deux jours après la victoire des Black Stars face à la RD Congo (2-1) et leur qualification pour les demi-finales. Ils affronteront jeudi le Cameroun pour une place en finale. Razak a également, sur injonction de la GFA, rédigé une lettre d'excuses publiques.



Le code de conduite de la sélection ghanéenne interdit aux joueurs « de discuter ou d'entrer en communication avec des agents de joueurs, des recruteurs, des journalistes ou toute autre personne sans permission du sélectionneur ou du chef de délégation »



source: RFI