CAN 2017: le Président Macky Sall envoie ses "encouragements" aux Lions de la Téranga, éliminés en quarts de finale par les "Lions indomptables"

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2017 à 18:43

Le Président Macky Sall a adressé une lettre d’encouragement aux "Lions de la Téranga" après leur élimination, samedi, aux tirs au but par le Cameroun en quarts de finale de la CAN Gabon 2017.



"Mes chers "Lions", vous venez de livrer un match d’une grande intensité en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football. La victoire n’a pas été de notre côté, mais vous n’avez guère démérité", a écrit le président Macky Sall.



"Je tiens à vous adresser, ainsi qu’à votre encadrement, tous mes encouragements, en vous exhortant à rester concentrés sur vos futures échéances en phases éliminatoires de la prochaine Coupe du monde" lit-on dans la lettre présidentielle dont copie est parvenue à l’APS et reprise par Leral.net.



Le président Macky Sall ajoute : "Je vous remercie d’avoir répondu à l’appel de la patrie et vous souhaite un bon retour dans vos clubs respectifs".



"Mes prières et mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent", termine-t-il la lettre.

