CAN 2017, le rappeur Booba en vedette :"J'ai déjà chanté trois fois au Gabon, j'ai pas attendu la CAN pour chanter en Afrique" Le rappeur français d'origine sénégalaise Booba est la vedette-surprise de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2017) samedi au stade de l'Amitié dans la banlieue de Libreville.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|

"On nous a proposé de venir et forcément on a accepté, c'est un grand évènement en Afrique, voilà. On va soutenir toutes les équipes mais aussi l'équipe du Sénégal, en tant que Sénégalais, donc c'est un plaisir d'être là", a déclaré le rappeur après une séance de répétition sur la pelouse du stade d'une capacité de quelque 40.000 places.



"J'ai déjà chanté trois fois au Gabon, j'ai pas attendu la CAN pour chanter en Afrique", a ajouté l'artiste.

"Il y a beaucoup de gens qui vivent des heures compliquées, malheureusement...", a-t-il ajouté interrogé sur la situation au Gabon. "Un message: faut s'entraider, faut se soutenir. Nous on vient justement changer un peu les idées pour tout le monde, après c'est compliqué, c'est de la politique, il y a des problèmes partout dans le monde.", a ajouté le chanteur.



Booba a aussi défendu son "ami" l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, pestant également contre le "racisme" en France et en Europe.



source: voaafrique

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook