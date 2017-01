CAN 2017, les «Lions» débarquent aujourd’hui au Gabon Sur les lieux de la compétition ! Les "Lions" débarquent aujourd’hui à Franceville où ils entrent dans la 31ème Can de football face à la Tunisie ce dimanche 15 janvier 2017.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Après un stage d’une semaine ponctué de deux matches de préparation contre la Libye et face au Congo à Brazzaville, Aliou Cissé et ses joueurs doivent être fin prêts pour affronter les "Aigles de Carthage". L’ambassadeur du Sénégal à Libreville se transportera sur place pour les accueillir et leur rappeler, si besoin en est , les fortes attentes du peuple qui pèsent sur leurs épaules.

Sur ce qu’on a entendu depuis deux jours à Libreville, ces attentes dépassent même le seul cercle des Sénégalais. Car, bien des Gabonais miseraient une piécette sur Kouyaté et ses camarades. En tout cas plus que sur leurs "Panthères". Pareil également chez les supporters algériens croisés hier en début d’après-midi à la gare de Libreville. Eux voient le Sénégal et les "Fennecs" non seulement lors de la 2ème journée du Groupe B basé à Franceville, mais … en finale. C’est dire que, plus que jamais, les "Lions" figurent parmi les favoris. Seront-ils à la hauteur ? Immense question.

source: le soleil.sn

